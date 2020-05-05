В Псковской области готовятся ввести "перчаточный" режим

С инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников.

Помимо масочного режима в Псковской области могут ввести "перчаточный" режим. С такой инициативой 5 мая выступил губернатор Михаил Ведерников. Такое заявление он сделал на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Глава региона поручил управлению Роспотребнадзора составить рекомендации по "перчаточному" режиму – показать отличия и описать уровень защиты от вируса хозяйственных и медицинских перчаток.

Ранее мы сообщали о том, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что завершил находиться в режиме самоизоляции. После этого он объявил режим обязательного ношения масок в семи регионах области, где сейчас неблагоприятная ситуация с коронавирусом.

Видео: Instagram / m.v_007