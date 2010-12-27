В "Приюте комедианта" впервые стартует "детский" сезон

В "Приюте комедианта" начнется театрально-образовательный курс для школьников и детей младшего дошкольного возраста.

С начала нового театрального сезона в "Приюте комедиантов" состоится первая полноценная программа для детей. Организаторы отмечают, что проект будет носить образовательный характер. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на пресс-службу театра.

Подростки будут проходить через мастер-классы по тем дисциплинам, которые можно назвать "театральными": мастерство, вокал, пластика, речь, историю театра. Ожидаются также встречи с известными спикерами, а также совместные походы по музеям и другим учреждениям культуры. Один раз в месяц для гостей будет предусмотрен выход на сцену в качестве артиста: школьники выступят перед родственниками и родителями.

Кастинг на участие в проекте состоится с 15 по 26 августа. Возраст детей, которых могут принять: от 4 до 18 лет.

Фото: Вконтакте/Приют комедианта