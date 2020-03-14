Специалисты обновят 17 километров нового асфальта.

В Приозерском районе отремонтируют участок между Сосново и Запорожским. Об этом сообщили в tg-канале Dorogi_lo.

Готовимся заходить в ремонт большой участок между Сосново и Запорожским в Приозерском районе. Контракт уже заключен, для района это самое крупное обновление в этом году. Пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

Специалисты обновят 17 километров нового асфальта. Планируется укрепить обочины, нарисовать яркую разметку и установить новые знаки. Отметим, что работы начнутся на участке от Новоприозерского шоссе.

Ремонт большой, поэтому о графике работ еще будет подробная информация чуть позже. Пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

Ранее мы писали, что ремонт трассы между Аннолово и "Южным полукольцом" завершен под Тосно.

Фото: Telegram / Dorogi_lo