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В Приозерском районе отремонтируют участок между Сосново и Запорожским
Сегодня, 10:18
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В Приозерском районе отремонтируют участок между Сосново и Запорожским

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Специалисты обновят 17 километров нового асфальта.

В Приозерском районе отремонтируют участок между Сосново и Запорожским. Об этом сообщили в tg-канале Dorogi_lo. 

Готовимся заходить в ремонт большой участок между Сосново и Запорожским в Приозерском районе. Контракт уже заключен, для района это самое крупное обновление в этом году. 

Пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 

Специалисты обновят 17 километров нового асфальта. Планируется укрепить обочины, нарисовать яркую разметку и установить новые знаки. Отметим, что работы начнутся на участке от Новоприозерского шоссе.  

Ремонт большой, поэтому о графике работ еще будет подробная информация чуть позже.

Пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 

Ранее мы писали, что ремонт трассы между Аннолово и "Южным полукольцом" завершен под Тосно.

Фото: Telegram / Dorogi_lo

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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