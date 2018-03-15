В Приморском районе тушили пожар в многоэтажке

15 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар в одной из многоэтажек. Как рассказал читатель Piter.tv, пожарные уже ликвидировали пламя.
Известно, что возгорание заметили на 11 этаже дома на Стародеревенской улице, 23. Помещение загорелось примерно в 16:20. К пяти часам вечера на место происшествия прибыли пожарные.
На кадрах видеозаписи видно, что огнеборцы протянули шланг к общему балкону. Возможно, загорелась лестничная площадка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
Видео: Piter.tv