В Приморском районе тушили пожар в многоэтажке

О пострадавших не сообщается.

15 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар в одной из многоэтажек. Как рассказал читатель Piter.tv, пожарные уже ликвидировали пламя.

Известно, что возгорание заметили на 11 этаже дома на Стародеревенской улице, 23. Помещение загорелось примерно в 16:20. К пяти часам вечера на место происшествия прибыли пожарные.

На кадрах видеозаписи видно, что огнеборцы протянули шланг к общему балкону. Возможно, загорелась лестничная площадка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Видео: Piter.tv