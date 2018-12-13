В Приморском районе откроют два детских сада

Учреждения уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

В Приморском районе Петербурга откроются два новых детских сада.Учреждения уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Предположительно, учреждения начнут работу в начале учебного года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Встроенно-пристроенные детские сады располагаются в ЖК "МореОкеан" на пересечении Яхтенной улицы, Богатырского проспекта и улицы Оптиков.

Детские сады расчитаны на 120 мест. В каждом садике будут созданы по три группы для детей 3-4 лет, 4-5 лет и 5-7 лет. Учреждения будут оснащены игровыми комнатами, спальнями, столовыми, залами для занятий музыкой и физической культурой.

Рядом с детсадами находятся три благоустроенных игровых площадки, где могут играть дети младшего, среднего и старшего возраста. Также рядом располагаются спортивные зоны.