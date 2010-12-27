В понедельник, 18 марта, в Приморском районе из-за неисправного светофора столкнулись несколько иномарок. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на пересечении Вербной улицы и Земского переулка.
Неужели это проблема повернуть направо и через небольшой круг проехать?
возмущаются очевидцы
Также петербуржцы сообщают о том, что на этом участке дороги образовалась пробка.
На кадрах видно, что несколько легковых машин стали участниками ДТП.
На месте ожидают соответствующие службы.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге будут судить директора детдома, где 10 лет насиловали воспитанников
Фото:дтп и чп петербург/вк
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