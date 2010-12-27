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В Приморском районе из-за неисправного светофора столкнулись несколько иномарок
Сегодня, 22:13
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IRINA_CHALKINA

В Приморском районе из-за неисправного светофора столкнулись несколько иномарок

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На пересечении Вербной улицы и Земского переулка образовалась пробка.

В понедельник, 18 марта, в Приморском районе из-за неисправного светофора столкнулись несколько иномарок. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на пересечении Вербной улицы и Земского переулка.

Неужели это проблема повернуть направо и через небольшой круг проехать?

возмущаются очевидцы

Также петербуржцы сообщают о том, что на этом участке дороги образовалась пробка.

На кадрах видно, что несколько легковых машин стали участниками ДТП.

На месте ожидают соответствующие службы.

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Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, приморский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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