На пересечении Вербной улицы и Земского переулка образовалась пробка.

В понедельник, 18 марта, в Приморском районе из-за неисправного светофора столкнулись несколько иномарок. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на пересечении Вербной улицы и Земского переулка.

Неужели это проблема повернуть направо и через небольшой круг проехать? возмущаются очевидцы

Также петербуржцы сообщают о том, что на этом участке дороги образовалась пробка.

На кадрах видно, что несколько легковых машин стали участниками ДТП.

На месте ожидают соответствующие службы.

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Фото:дтп и чп петербург/вк