Из Приморска в петербургскую больницу с тяжелой травмой руки был госпитализирован мальчик. Об этом пишет "47news".
Трехлетний ребенок был доставлен в больницу в Выборге 3 декабря. Медики диагностировали у него травматическую ампутацию пальца руки. Оказалось, что травму он получил после взрыва петарды.
В итоге было принято решение госпитализировать пациента в Детскую городскую больницу №1 в Петербурге.
Сегодня, 21:47
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В Приморске трехлетнему малышу оторвало палец петардой
Из Приморска в петербургскую больницу был госпитализирован мальчик с тяжелой травмой руки.
Из Приморска в петербургскую больницу с тяжелой травмой руки был госпитализирован мальчик. Об этом пишет "47news".