Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Приморске трехлетнему малышу оторвало палец петардой
Сегодня, 21:47
0
TretyakovaS
108

В Приморске трехлетнему малышу оторвало палец петардой

0
 
 

Из Приморска в петербургскую больницу был госпитализирован мальчик с тяжелой травмой руки.

Из Приморска в петербургскую больницу с тяжелой травмой руки был госпитализирован мальчик. Об этом пишет "47news".

Трехлетний ребенок был доставлен в больницу в Выборге 3 декабря. Медики диагностировали у него травматическую ампутацию пальца руки. Оказалось, что травму он получил после взрыва петарды.

В итоге было принято решение госпитализировать пациента в Детскую городскую больницу №1 в Петербурге.
 

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5