В Приморске трехлетнему малышу оторвало палец петардой

Из Приморска в петербургскую больницу был госпитализирован мальчик с тяжелой травмой руки.

Из Приморска в петербургскую больницу с тяжелой травмой руки был госпитализирован мальчик. Об этом пишет "47news".



Трехлетний ребенок был доставлен в больницу в Выборге 3 декабря. Медики диагностировали у него травматическую ампутацию пальца руки. Оказалось, что травму он получил после взрыва петарды.



В итоге было принято решение госпитализировать пациента в Детскую городскую больницу №1 в Петербурге.

