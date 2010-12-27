В Полянском поселении подвели итоги за прошлый год

Глава администрации муниципального образования Василий Козлов сообщил, что бюджет поселения за 2018 год исполнен по доходам на 104,4 % к уточненному плану на год.

В поселке Поляны прошло расширенное собрание по итогам социально-экономического развития МО "Полянское сельское поселение" в 2018 году и задачам на 2019 год.

Глава администрации муниципального образования Василий Козлов сообщил, что бюджет поселения за 2018 год исполнен по доходам на 104,4 % к уточненному плану на год.

Основные средства были направлены на дорожное, коммунальное, жилищное хозяйство, благоустройство территорий.

В 2018 году продолжилась газификации поселения. Введены в эксплуатацию новые котельные: в п. Тарасово (работает на природном газе) и в п. Песочное (с применением в качестве основного топлива сжиженного газа). Проводилась работа по строительству распределительных поселковых газопроводов.

Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации по объекту: "Распределительный газопровод в п.Поляны Выборгского района Ленинградской области (1 этап)". Строительство запланировано на 2019 год.

Выполнены работы по ремонту электросетей п. Яковлево и п. Песочное. Проведена реконструкция трансформаторной подстанции на ул.Дорожный тупик в при ж/д станции Приветнинское, а рядом с п.Заполье построена новая ТП.

Проведен ремонт водогрейных газовых котлов в котельной п.Семиозерье на сумму около 1,4 млн. рублей, заменены участки теплотрассы в п.Семиозерье, п.Поляны, п.Тарасово на сумму более 4 млн.рублей.

В 2018 году проведена инвентаризация всех детских игровых комплексов, расположенных на территории муниципального образования. По ее итогам осуществлен демонтаж устаревшего оборудования, произведен текущий ремонт. Новое детское игровое оборудование появилось в поселках Пески, Песочное, Семиозерье, при жд.станции Приветнинское.

Кроме того, по заявкам жителей в 11 населенных пунктах установлены новые скамейки и мусорные урны.

Выполнен ремонт тротуара и установлено ограждение вдоль пешеходной дорожки по Выборгскому шоссе в п. Поляны.

Проведены работы по уборке несанкционированных свалок в населенных пунктах.

На территории МО "Полянское сельское поселение" отремонтированы автомобильные дороги общей площадью 11,3 тыс. м2.

Так, в рамках программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" проведен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Механизаторов в п. Поляны на сумму около 3,8 млн. рублей.

Более 4 млн. рублей из областного и местного бюджетов было затрачено на ремонт дороги по ул. Нагорной в п. Пески.

В минувшем году отремонтированы внутрипоселковые дороги: по ул. Нагорной в п. Пески, по ул.Ю.Литвинова в п. Песочное, по ул. Солнечная в п. Яковлево, по ул. Пушной в п. Клеверное, в п. Межозерное. На эти цели затрачено более 12,5 млн. рублей. Кроме того, проведен ремонт подъездных дорог к п. Тарасово, п. Клеверное.

Среди задач на 2019 год глава администрации Полянского поселения назвал продолжение работ по газификации поселков Поляны и Приветнинское, ремонту внутрипоселковых дорог, благоустройству территории зоны отдыха в п. Поляны и общественной территории в п. Семиозерье и др.

источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО