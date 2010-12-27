В Полежаевском парке восстановили пешеходный мост

Переправу построили во второй половине XX века.

В Красносельском районе Петербурга завершили реконструкцию Полежаевского поста через реку Дудергофку. Работы длились около трех месяцев, сообщила пресс-служба "Мостотреста" 31 октября.

Предположительно мост был построен во второй половине XX века хозяйственным способом при благоустройстве парка. При строительстве использовали материалы, которые не предназначены для возведения мостов. Кроме того, не было водоотвода, гидроизоляции и дорожного покрытия, из-за чего на прохожей части образовались трещины.

"Мостотрест" взял переправу под свое "крыло", и в августе 2019 началось восстановление моста. Помимо необходимых технических работ, специалисты установили новые перильные ограждения и покрасили все конструктивные элементы.

Стоит отметить, что Полежаевский парк является объектом культурного наследия регионального значения, работы на мосту проводились в охранной зоне.

Теперь все желающие могут прогуляться по обновленному сооружению.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"