В Полежаевском парке появится спортивный центр

Игорь Албин выдвинул предложение Комитета по спорту на рассмотрение.

Чиновники Смольного предложили создать в Полежаевском парке спортивный центр. В ближайшее время Правительство Петербурга может внести изменения в Генеральный план города. По данным пресс-службы, инициатива поступила от председателя Комитета по спорту. Спикер заявил, что имеется поручение от губернатора о необходимости проектирования объекта. Сейчас предложение уже реализуется. Политик отметил, что в строительстве нового спортивного комплекса также заинтересован депутат Госдумы Николай Валуев.

Заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов напомнил собравшимся, что территория находится в зоне охраняемых ландшафтов, поэтому строительство на ней запрещено. Спикер оказался единственным, кто не поддержал проект. Отметим, что местные активисты и жителя выступают против такого "облагораживания" парка.

По результатам встречи было решено рассмотреть вопрос. В случае, если будет принято положительное решение о старте проекта, кроме изменения в Генплане, чиновникам придется менять закон о зонах охраны и закон о зеленых насаждениях.

Фото: Piter.tv