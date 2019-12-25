В Подмосковье начнут действовать новые стандарты жилищного строительства

Теперь многоэтажные дома в регионе будут существенно отличаться от старых.

В Подмосковье власти в июле примут новые стандарты жилищного строительства, которые подразумевают, что из подъездов уберут мусоропроводы, а маломобильным жителям станет комфортнее входить в дом. Это касается и детей с колясками. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал телеканалу "360".

Новые стандарты будут приняты с 1 июля.

"Те многоэтажки, которые мы видим порой, не всегда радуют глаз, мягко скажу. И поэтому мы новые стандарты внедряем, чтобы жизнь была комфортная, во дворе не было машин, все было в один уровень и больше не надо было коляску поднимать по лестницам. Все это в прошлом", - сказал Андрей Воробьев.

Губрнатор подчеркнул, что машины не должны занимать дворы, их место на парковках. В многоквартирных домах вместо мусоропроводов установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Новые требования, по словам Воробьева, предъявят застройщикам.

"Но другое дело — то, что мы их стандартизируем и сделаем обязательными. Поэтому задача — иметь комфортный двор и безопасный подъезд, чистый подъезд. Уже такую культуру мы формируем, в том числе культурой строительства", — сказал губернатор.

Кроме того, предпочтение в подъездах будет отдано панорамному остеклению.

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