В Подмосковье мужчина напал на 12-летнего мальчика в очереди за водой

Следствие проводит доследственную проверку по факту травмирования 12-летнего подростка в магазине в Дзержинском. Об этом сообщает "Росбалт".

Следствие проводит доследственную проверку по факту травмирования 12-летнего подростка в магазине в Дзержинском.



В ходе проверочно-следственных мероприятий было установлено, что вечером 8 октября неизвестный мужчина , находясь в одном из магазинов на улице Угрешской, ударил кулаком по лицу несовершеннолетнего, а после скрылся.



В соцсетях родители юноши рассказали, что мужчина избил подростка, когда тот стоял в очереди за водой. По их словам, мужчина пытался встать перед ним, а в ответ на замечания подростка, неизвестный нанес несколько ударов. После произошедшего родители мальчика сразу обратились в полицию и в травмпункт.