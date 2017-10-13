В Подмосковье уволили учительницу за показ на уроке фильма ужасов "Оно"

В одной из школ подмосковной Балашихи уволили учительницу, которая на уроке показывала детям фильм "Оно". Об этом сообщает "Росбалт".

Педагога одной из школ подмосковной Балашихи уволили за то, что она показала на уроке детям фильм "Оно", снятый по роману Стивена Кинга. Об этом пишет "Росбалт".



В администрации рассказали, что женщина показала кинокартину по просьбам детей, пошла им навстречу.



По данному факту была проведена проверка, учительницу уволили.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Подмосковье уволили учительницу, показывавшую фильм ужасов "Оно" на уроке русского языка. На показ картины пожаловалась мама одного из учеников.