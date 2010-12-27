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В Подмосковье уничтожили почти тонну польских груш
Сегодня, 21:53
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TretyakovaS
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В Подмосковье уничтожили почти тонну польских груш

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Сотрудники Россельхознадзора изъяли в Подмосковье почти тонну польских груш.

Как сообщает "Росбалт", в Подмосковье сотрудники Россельхознадзора изъяли почти тонну запрещенных польских груш.

Продукция, запрещенная к ввозу в Россию, весом 884 килограмма хранилась на территории торгово-складского комплекса АО „Вегетта“ (Московская область, Долгопрудный). Груши принадлежали ООО „Импульс“.

Польские груши были изъяты и уничтожены на технической площадке АО "Вегетта" в соответствии с действующим законодательством РФ.

Теги: новости москвы , новости россии
Категории: Новости России

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