В Подмосковье 900 кустов конопли придали серпу и огню

Накануне в Подмосковье сотрудниками полиции было уничтожено 900 кустов дикорастущей конопли.

Как сообщает "Росбалт", накануне в Подмосковье сотрудники полиции "разделались" с 900 кустами дикорастущей конопли.



Участок с растениями был обнаружен в ходе рейда.



По оценкам специалистов, изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством.



Сообщается, что с помощью спецтехники было уничтожено более 900 кустов канабиса. Растения скосили и сожгли.