Как сообщает "Росбалт", накануне в Подмосковье сотрудники полиции "разделались" с 900 кустами дикорастущей конопли.
Участок с растениями был обнаружен в ходе рейда.
По оценкам специалистов, изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством.
Сообщается, что с помощью спецтехники было уничтожено более 900 кустов канабиса. Растения скосили и сожгли.
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В Подмосковье 900 кустов конопли придали серпу и огню
Накануне в Подмосковье сотрудниками полиции было уничтожено 900 кустов дикорастущей конопли.
Как сообщает "Росбалт", накануне в Подмосковье сотрудники полиции "разделались" с 900 кустами дикорастущей конопли.