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В Подмосковье 900 кустов конопли придали серпу и огню
Сегодня, 21:25
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TretyakovaS
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В Подмосковье 900 кустов конопли придали серпу и огню

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Накануне в Подмосковье сотрудниками полиции было уничтожено 900 кустов дикорастущей конопли.

Как сообщает "Росбалт", накануне в Подмосковье сотрудники полиции "разделались" с 900 кустами дикорастущей конопли.

Участок с растениями был обнаружен в ходе рейда.

По оценкам специалистов, изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством.

Сообщается, что с помощью спецтехники было уничтожено более 900 кустов канабиса. Растения скосили и сожгли. 

Теги: новости москвы , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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