В Петроградском районе Петербурга открыли современную школу

В Петербурге 4 сентября торжественно открыли новый корпус 51 школы. На линейке присутствовали власти Петербурга.

В Петербурге 4 сентября состоялось открытие нового учебного корпуса школы № 51. На открытии присутствовали председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров и глава Петроградского района Иван Громов.

В новом корпусе будут учиться старшеклассники, здание расположилось на Крестовском проспекте. Классы выполнены по последним технологиям. Кабинеты, предназначенные для химии физики и информатики, оборудованы компьютерами и интерактивными досками. Также на территории учебного заведения имеются спортивные площадки. На них ученики смогут заниматься теннисом, волейболом и баскетболом. Стоит отметить, что в новом здании будут учиться только 8-11 классы.

Напомним, что ранее на месте нового корпуса располагалась частная школа. Но за территорию пришлось побороться, землю могли передать под жилищную застройку. Однако интересы детей перевесили, и теперь здесь находится XXI века.

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