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В Петроградском районе из-за "неправильной парковки" дорогую иномарку облили краской 
Сегодня, 20:56
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IRINA_CHALKINA
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В Петроградском районе из-за "неправильной парковки" дорогую иномарку облили краской 

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Многие автомобилисты удивлены тому, что неизвестные помимо "новой расцветки" автомобиля, не спустили колеса.

В четверг, 1 октября, в Петроградском районе из-за "неправильной парковки" дорогую черную иномарку облили белой краской. Многие автомобилисты удивлены тому, что неизвестные помимо "новой расцветки" автомобиля, не спустили колеса. 

Инцидент произошел на Подрезовой улице.

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На снимках видено, что практически вся крыша автомобиля "украшена" белой краской. Также смесь стекла и на окно, которая находится возле водителя. 

Ранее мы сообщали о том, что ради "селфи" петербуржец залез на шпиль Музея истории войск в Петербурге 

Фото:Признавашки ДТП и ЧП Петербург/вк

 

 

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Теги: облили краской машину , петроградский район
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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