В Петроградском районе из-за "неправильной парковки" дорогую иномарку облили краской 

Многие автомобилисты удивлены тому, что неизвестные помимо "новой расцветки" автомобиля, не спустили колеса.

В четверг, 1 октября, в Петроградском районе из-за "неправильной парковки" дорогую черную иномарку облили белой краской. Многие автомобилисты удивлены тому, что неизвестные помимо "новой расцветки" автомобиля, не спустили колеса.

Инцидент произошел на Подрезовой улице.

Какая-то жирная чайка нагадила на автомобиль шутит очевидец

На снимках видено, что практически вся крыша автомобиля "украшена" белой краской. Также смесь стекла и на окно, которая находится возле водителя.

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Фото:Признавашки ДТП и ЧП Петербург/вк