В Петродворцовом районе Петербурга сняли с рейсов десять маршрутных автобусов

Спецгруппа проверила 43 маршрутки двух коммерческих компаний.

В Петродворцовом районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов проверили осуществление пассажирских перевозок. По результататам проверки десять маршрутных автобусов сняли с рейсов. Об этом сообщают "Невские новости".

Спецгруппа проверила 43 маршрутки двух коммерческих компаний, осуществляющие пассажирские перевозки, после чего было составлено 10 административных протоколов по статье "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Неисправные автобусы были направлены автопарк для устранения неисправности.

Руководитель одной из фирм-перевозчиков получил представление о принятии мер по устранению недочётов, которые могут привести к административным правонарушениям.

Участниками рейда стали сотрудники Госавтоинспекции, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России.