В Петро-Славянке машина полиции улетела в кювет

Микроавтобус полиции улетел в кювет из-за ЧП на дороге в районе Петро-Славянки.

В понедельник. 11 декабря, ДТП с участием полицейской машины произошло на дороге в Петро-Славянке. Утром в 08.16 автомобиль по неизвестным причинам улетел в кювет. Предположительно. причиной аварии стала гололедица.

На видео с места события не видно, чтобы в машину кто-то врезался. Полиция едет и неожиданно вылетает на встречную полосу, а оттуда летит с дороги. Машина застряла так, что часть ее корпуса поднялось над землей.

Полицейским из автомобиля помогли выбраться проезжающие мимо автомобилисты. Информации о пострадавших нет.

Видео: Youtube / Мегаполис