В Петергофе ребенок отравился таблетками от повышенного давления

В Петербурге из-за невнимательности взрослых пострадал ребенок: девочка отравилась лекарством родителей.

В Петродворцовом районе Петербурга дошкольница госпитализирована в местную больницу с отравлением. Медики забрали девочку из квартиры по Суворовской улице, находящейся в Петергофе. Они выяснили, что малышка из любопытства проглотила две таблетки, которые противопоказаны несовершеннолетним - лекарство от повышенного давления. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В настоящее время пострадавшая находится в пятой городской детской больнице. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Известно, что пациентке всего четыре года. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Оперативники выясняют у родителей как именно у ребенка получилось достать сильнодействующие препараты без их ведома.

Фото: Piter.tv