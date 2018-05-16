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В Петергофе ребенок отравился таблетками от повышенного давления
Сегодня, 9:58
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lesjasap
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В Петергофе ребенок отравился таблетками от повышенного давления

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В Петербурге из-за невнимательности взрослых пострадал ребенок: девочка отравилась лекарством родителей.

В Петродворцовом районе Петербурга дошкольница госпитализирована в местную больницу с отравлением. Медики забрали девочку из квартиры по Суворовской улице, находящейся в Петергофе. Они выяснили, что малышка из любопытства проглотила две таблетки, которые противопоказаны несовершеннолетним - лекарство от повышенного давления. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В настоящее время пострадавшая находится в пятой городской детской больнице. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Известно, что пациентке всего четыре года. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Оперативники выясняют у родителей как именно у ребенка получилось достать сильнодействующие препараты без их ведома.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление , петергоф , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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