В Петергофе 31 мая откроется обновленный Верхний сад

В рамках реставрации восстановили Китайский дворец в Ораниенбауме, который является уникальным памятником архитектуры в стиле рококо в стране.

В Государственном Музее-Заповеднике (ГМЗ) "Петергоф" 31 мая заработает обновленный Верхний сад. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 28 мая.

В рамках реставрации восстановили Китайский дворец в Ораниенбауме, который является уникальным памятником архитектуры в стиле рококо в стране. Верхний сад оснастили системой полива, что значительно упростит работу садовников. Для поддержания сада в идеальном состоянии музей планирует увеличить штат сотрудников.

Работы по восстановлению Верхнего сада стартовали в 2020 году. До этого реставрация не проводилась более 50 лет.

Сегодня ГМЗ "Петергоф" включает в себя 33 музея, 414 га парков и садов, свыше 150 фонтанов.

Ранее на Piter.TV: праздник фонтанов в Петергофе посвятили Alma Mater.

Видео: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"