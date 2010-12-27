В Петербурге у мужчины обнаружили наркотики в трусах

На Московском вокзале задержали мужчину, который собирался перевести 100 грамм гашиша в нижнем белье

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале в ходе отработки пассажиров поезда Петербург-Тула, сотрудники линейного отдела МВД России задержали мужчину по подозрению в незаконной перевозке наркотических средств, сообщает 24 октября пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

После личного досмотра у задержанного из трусов достали полиэтиленовый пакет с гашишем, масса которого более 100 грамм. Известно, что 28-летний житель Тверской области ездил в Петербург, чтобы употребить наркотики, а потом распространить свой запас у себя в городе. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за кражу.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств". Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.