Особая экономическая зона СПб пополнится новыми заводами 890 млн рублей

К 2023 году на территории ОЭЗ будут функционировать два новых предприятия.

Особая экономическая зона Петербурга пополнится новыми заводами. Их общая стоимость будет превышать 890 миллионов рублей. Об этом сообщила директор ОЭЗ Тамара Рондалева. По сведениям от спикера, совет одобрил инициативу на создание предприятий днем 30 августа.

Компания "Элкон" инвестирует 360 миллионов в строительство предприятия с общей площадью в шесть тысяч квадратных метров. Объект будет расположен на площадке "Новоорловская". Специалисты будут изготавливать платы и электронные комплектующие.

Фирма "ГТС" с вложениями в 537 миллионов рублей займется строительством промышленно-исследовательского центра, который будет специализироваться на разработке и производстве систем инженерной защиты. Объект также будет находиться на территории "Новоорловской". Сдача завода запланирована на 2023 год.

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