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Вчера, 21:06
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В Петербурге задержали женщину, организовавшую интернет-казино в жилом доме

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Накануне сотрудниками полиции была задержана жительница Петербурга, которая организовала в жилом доме интернет-казино.

Как сообщает "Росбалт", накануне полиция задержала женщину, организовавшую интернет-казино в жилом доме в Петербурге.

43-летняя женщина с сообщниками установила в квартире жилого дома 19 стационарных компьютеров с выходом в Интернет на сайты, где проводились азартные игры. Правоохранители изъяли компьютеры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

На данный момент проводится проверка по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанной. 

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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