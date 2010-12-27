В Петербурге женщина набросилась на водителя с булыжником из-за парковочного места

Петербурженка напала на водителя с булыжником и нанесла повреждения транспортному средству.

В Петербурге женщина напала на водителя с булыжником возле Ильинской церкви. Оппоненты не поделили парковочное место.От нападения пострадало транспортное средство. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Мужчина привез жену в церковь и остался ждать ее в машине. Праздничные дни дают о себе знать и свободных мест парковки не было. Вскоре к мужчине подошла женщина и попросила проехать вперед. Получив отказ, женщина стала трогать водительское зеркало, бить по стеклу машины и в целом вести себя неадекватно.

После женщина отошла от машины и вернулась с булыжником, которым нанесла несколько ударов по машине. Мужчина не стал выходить из машины и дождался полиции.