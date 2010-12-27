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В Петербурге женщина набросилась на водителя с булыжником из-за парковочного места
Сегодня, 11:40
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TretyakovaS
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В Петербурге женщина набросилась на водителя с булыжником из-за парковочного места

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Петербурженка напала на водителя с булыжником и нанесла повреждения транспортному средству.

В Петербурге женщина напала на водителя с булыжником возле Ильинской церкви. Оппоненты не поделили парковочное место.От нападения пострадало транспортное средство. Об этом сообщает издание "Невские новости". 

Мужчина привез жену в церковь и остался ждать ее в машине. Праздничные дни дают о себе знать и свободных мест парковки не было. Вскоре к мужчине подошла женщина и попросила проехать вперед. Получив отказ, женщина стала трогать водительское зеркало, бить по стеклу машины и в целом вести себя неадекватно. 

После женщина отошла от машины и вернулась с булыжником, которым нанесла несколько ударов по машине. Мужчина не стал выходить из машины и дождался полиции. 

 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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