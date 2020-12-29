В Петербурге солиста Мариинского театра едва не зарезала жена

Мужчина получил несколько ножевых ранений и попал в больницу.

В ночь на 25 января в одной из квартир на набережной реки Пряжки едва не случилась трагедия. Во время ссоры женщина схватила нож и нанесла несколько ударов своему мужу, 38-летнему солисту Мариинского театра Павлу Шмулевичу. Об этом пишет 5-tv.ru.

Потерпевший попал в больницу с ножевыми ранениями предплечья левой руки, локтя правой руки и области спины. Артист выжил, однако о его состоянии подробностей нет. Известно, что он сам обратился в полицию и заявил, что воспринял угрозы жены реально.

По факту случившегося проводится проверка.

Павел Шмулевич дебютировал на сцене Мариинского театра в 2001 году, исполнив партию Антонио в опере "Путешествие в Реймс". Кроме того, он выступал в таких операх, как "Руслан и Людмила", "Князь Игорь", "Пиковая дама", "Евгений Онегин" и др. Сотрудничал с такими дирижерами, как Пьер Булез, Юрий Башмет, Александр Лазарев и Микко Франк. Певческий голос – бас.

Ранее мы писали, что в петербургском метро пассажиру угрожали ножом прямо в вагоне.

Фото: mariinsky.ru