В Петербурге завершили капремонт фасада доходного дома Брадучана

Петербургский памятник модерна получил обновленный фасад.

На Петроградской стороне завершили восстановление фасада исторического здания в стиле модерн. Специалисты вернули на место утраченный барельеф с изображением орла.

В Петербурге завершились работы по капитальному ремонту фасада доходного дома Брадучана на Малом проспекте Петроградской стороны. Специалисты Фонда капитального ремонта восстановили исторический облик здания, построенного в 1914 году по проекту архитектора Василия Шауба. Главным элементом фасада является барельеф с изображением орла, расположенный над овальным окном. Размах крыльев декоративной фигуры составляет 2,5 м. Во время реставрации специалисты восстановили утраченные детали, используя архивные фотографии и сохранившиеся фрагменты оформления.

Кроме того, на здании обновили историческую терразитовую отделку фасада, восстановили гранитный цоколь, архитектурный декор и флагодержатель.

Доходный дом Брадучана считается одним из заметных памятников петербургского модерна. После завершения работ декоративный элемент вновь вернулся на фасад здания и теперь украшает Малый проспект Петроградской стороны.

Фото: Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга

