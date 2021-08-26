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В Петербурге завершилась реконструкция Колледжа судостроения

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Колледж сможет принять в своих стенах 460 студентов.

В Петербурге завершилась реконструкция здания Колледжа судостроения и прикладных технологий. Здание было построено более 40 лет назад, восстановительные работы начались в январе 2020 года. Строительство завершилось раньше заявленного срока, к сентябрю здание будет передано дирекции колледжа, сообщает портал "Строительный Петербург". 

Изначально здание колледжа судостроения и прикладных технологий состояло из нескольких корпусов, но проектов ввиду изношенности конструкций предусмотрен демонтаж отдельных частей и усиление существующих. Также здесь встроен актовый зал, административные помещения, дополнительно встроена галерея и кабинеты информатики.

Дмитрий Жижикин, главный инженер ООО "Норд-Строй"

Колледж сможет принять 460 человек, для студентов построили столовую, спортивный и актовый залы. На втором этаже располагаются классы и залы со специальным оборудованием для практических занятий. Современное оборудование позволит проводить в колледже профессиональные соревнования WorldSkills.

Колледж оборудован разного уровня станками, здесь есть станки и металлообработки, и деревообработки, на третьем этаже располагаются мастерские электротехнические. В данном помещении есть токарно-винторезные станки и широкоформатные фрезерные станки.

Дмитрий Жижикин, главный инженер ООО "Норд-Строй"

В колледже предусмотрено оборудование для маломобильных групп населения, в том числе подъемник на сцену. На улице для студентов установили дополнительную спортивную площадку для игры в футбол и баскетбол.

Фото и видео: Строительный Петербург

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Категории: Лента новостей, Репортажи, Новости СПб,

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