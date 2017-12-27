В Петербурге трубопровод на проспекте Большевиков починили раньше срока

В 560 зданиях снова появилось отопление.

В Санкт-Петербурге сотрудники АО "Теплосеть" завершили ремонт трубы на проспекте Большевиков раньше срока. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе организации.

Два дня назад без горячего водоснабжения остались 560 зданий из-за прорыва трубы у дома 32А по проспекту Большевиков. Среди них было 349 жилых домов, 88 детских, 10 лечебных и 113 других зданий.

Рабочим пришлось заменить около шести метров труб. Ремонтные работы производили 40 человек и 15 единиц техники.

По нормативному сроку коммунальщики должны были закончить до 6 января 18:00, но работы завершили быстрее. На данный момент горячая вода в зоне аварии подается в штатном режиме.