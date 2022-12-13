В Петербурге закроется визовый отдел генерального консульства Германии

Как сообщает издание, это может произойти в мае-июне 2023 года.

В Петербурге закроют визовый отдел генерального консульства Германии. Об этом в пятницу, 21 апреля, пишут "Невские новости".

Как сообщает издание, это может произойти в мае-июне 2023 года. При этом петербуржцы могут оформлять визы Франции, Германии и Италии. Кроме того, специалисты рекомендовали горожанам обращаться за документами в московское диппредставительство Германии.

Ранее троих сотрудников генконсульства ФРГ в Петербурге вышлют из России. Причиной стали ответные меры на действия Германии.

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