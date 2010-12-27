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Акционеры ликвидировали созданный по указу Путина Западный центр судостроения
Сегодня, 17:00
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Asyaromanenkova
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Акционеры ликвидировали созданный по указу Путина Западный центр судостроения

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Западный центр судостроения закрывают по решению внеочередного общего собрания акционеров. ЗЦС создавали по указу президента Владимира Путина.

Накануне вечером пресс-служба Балтийского завода сообщила о закрытии Западного центра судостроения. Решение о ликвидации дочернего субхолдинга Объединенной судостроительной корпорации приняли на внеочредном собрании акционеров.

Упразднение центра входит в стратегию развития Объединенной судостроительной корпорации до 2030 года. План, включающий оптимизацию структуры корпоративной структуры, одобрен правительством России.

Западный центр судостроения был создан указом президента Владимира Путина в 2007 году вместе с самой корпорацией. Основная задача субхолдинга была в оперативном управлении предприятиями. Специалисты должны были привлекать заказы, заниматься кооперацией заводов и подобными обязанностями.

Теги: западный центр судостроения , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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