Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге загорелся ЖК "Ленинский парк"
Сегодня, 12:18
0
nadiputintseva
86

В Петербурге загорелся ЖК "Ленинский парк"

0
 
 

Возгорание замечено в районе временных построек.

12 марта очевидцы сообщили о том, что на территории строящегося ЖК "Ленинский парк" вспыхнул огонь. Пламя охватило двухэтажную постройку.

Пользователи соцсетей рассказывают, что огонь и черный дым были замечены в двенадцатом часу. На место происшествия вызвали пожарных. Отмечается, что огнеборцы уже подъехали к новостройкам, однако не могут добраться до очага возгорания.

По предварительной версии загорелись временные "вагончики", которые служат жильем для строителей ЖК. О пострадавших, на данный момент, не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Московском районе эвакуируют Федеральную налоговую службу

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: жк ленинский парк , новости спб , пожар , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5