В Петербурге загорелся ЖК "Ленинский парк"

Возгорание замечено в районе временных построек.

12 марта очевидцы сообщили о том, что на территории строящегося ЖК "Ленинский парк" вспыхнул огонь. Пламя охватило двухэтажную постройку.

Пользователи соцсетей рассказывают, что огонь и черный дым были замечены в двенадцатом часу. На место происшествия вызвали пожарных. Отмечается, что огнеборцы уже подъехали к новостройкам, однако не могут добраться до очага возгорания.

По предварительной версии загорелись временные "вагончики", которые служат жильем для строителей ЖК. О пострадавших, на данный момент, не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Московском районе эвакуируют Федеральную налоговую службу.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург