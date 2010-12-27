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В Петербурге задержаны подростки, нападавшие на прохожих «ради лайков»
Сегодня, 22:24
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Sheker
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В Петербурге задержаны подростки, нападавшие на прохожих «ради лайков»

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Группа подростков крушили детские площадки и избивали взрослых и сверстников

Подростки из Красногвардейского района Санкт-Петербурга были арестованы. Молодые люди избивали прохожих и снимали процесс на видео, а затем выкладывали в созданную ими группу Вконтакте. Кроме того, подростки крушили детские площадки и позировали перед камерой с пневматическим пистолетом. 

Пользователей Сети возмутила подобная жестокость. В скором времени о деятельности подростков узнали СМИ, а после и сотрудники правоохранительных органов. В отношении четверых задержанных школьников возбуждено уголовное дело.

 


 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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