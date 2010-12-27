Руководителя Балтийского фонда сбережений задержали в Петербурге

Правоохранительные органы Северной столицы задержали руководителя кооператива Балтийского фонда сбережений и директор консалтинговой компании "Ажио Конто".

Руководителя Балтийского фонда сбережений и директор консалтинговой компании "Ажио Конто". Задержанных женщин подозревают по статьям: организация преступного сообщества и деятельность по привлечению денежных средств.

Следствия считает, что 35-летняя и 36-летняя женщины участвовали в создании 22 кредитно-потребительских кооперативов в 17 регионах России. Одна из них возглавляла организацию в Петербурге.

На счетах этих структур с апреля 2016 года по июнь 2017 поступили 143 миллиона рублей от пайщиков. Проценты со своих вкладов участники получали за счет новых вкладчиков. При этом кооперативы не вели никакую инвестиционную деятельность. А собранные деньги распределили по счетам трехсот фирм. У экономической полиции есть подозрение, что конторы были фиктивными. Ими управляли через консалтинговую компанию "Ажио Конто".

Обе задержанные находятся в отделении полиции. Уголовное дело расследуют по двум статьям: организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере и организация преступного сообщества и участие в нем