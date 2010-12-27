Мужчина из Колпино по утрам насиловал девушек в машине

По подозрению в совершении нескольких изнасилований сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего Х. Об этом сообщают городские СМИ.
Первой жертвой насильника стала 23-летняя петербурженка. В четверг, 18 октября, около 6:30 неизветстный в поселке Понтонный в автомобиле совершил над девушкой насильственные действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.
В субботу, 20 октября, около четырех часов утра у 94 дома по набережной реки Фонтанки неизвестный мужчина в автомобиле "Опель Астра" изнасиловал 28-летнюю петербурженку. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.
Подозреваемый мужчина Х. в данный момент находится под стражей.
Ранее на Piter.TV: Рецидивист из Приозерска получил 4,5 года за изнасилование пенсионерки.
Фото: Piter.tv
Это говорит о том, что девки хотели, чтоб их трахнули. Если б не хотели, вызвали бы такси.