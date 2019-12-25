В Петербурге задержали подозреваемого в финансировании ИГ* мигранта

Еще несколько его земляков готовились примкнуть к террористам.

В Петербурге 29 июля задержали группу граждан Таджикистана, оказавшихся сторонниками запрещенной в России террористической организации (ТО) ИГИЛ. По информации АО "Оперативное прикрытие", один из них, Идибек Камилов, еще и финансировал деятельность террористов.

Известно, что Камилов активно поддерживал деятельность ИГ и убедил вступить в организацию своего земляка Нурмухаммада Нурматова после долгих переписок в мессенджере "Телеграм". Злоумышленник перечислил ему деньги на покупку авиабилета в Сирию, теперь оба таджика стали фигурантами уголовных дел о содействии террористической деятельности путем финансирования и организации деятельности ТО.

Кроме того, вместе с Камиловым полиция задержала еще нескольких граждан Таджикистана, которые собирались примкнуть к ИГИЛ*, уехав из России. Сначала мужчины планировали присягнуть ТО, совершив разбойное нападение на правоохранителей или убив гражданских лиц, которых недотеррористы считали кафирами. Известно, что мужчины уже провели несколько разведок на местности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении всех задержанных.

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Фото: Piter.TV