В Петербурге задержали ярого оппозиционера из Таджикистана

Задержанного передадут в руки инициаторам розыска.

В Санкт-Петербурге сотрудниками ДПС был задержан гражданин Таджикистана, который оказался в розыске за призывы против существующего конституционного строя своей родины.

По информации "Фонтанки", подозреваемого остановили ночью на дороге около дома №31 по Дунайскому проспекту. В ходе стандартной проверки документов выяснилось, что 42-летний мужчина скрылся от следствия в Таджикистане в октябре 2017 года.

Как оказалось, на родине он был заочно арестован за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строй Республики Таджикистан. Мужчину задержали и скоро передадут инициаторам розыска.