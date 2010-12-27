В Петербурге задержан мигрант, который изнасиловал таксистку у себя дома

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мигранта в поселке Стрельна. Известно, что мужчину подозревают в изнасиловании таксистки. Об этом женщина смогла сообщить своим коллегам по радиосвязи.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, преступление было совершено около двух часов ночи 13 ноября. Таксист, который услышал о беде коллеги быстро сообщил об этом патрулирующему улицы наряду. Он рассказал, что 35-летняя коллега попала в беду, но перед тем, как исчезнуть с радаров, успела передать своё местоположение. Группа задержания отправилась к дому №3 в Тракторном переулке в Стрельне. Там гвардейцы обнаружили машину такси, которая врезалась в забор. Кроме того, рядом были обнаружены следы, которые указывали на то, что здесь происходила драка.