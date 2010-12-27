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В Петербурге задержан мигрант, который изнасиловал таксистку у себя дома
Сегодня, 15:08
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Shdaria
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В Петербурге задержан мигрант, который изнасиловал таксистку у себя дома

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В Санкт-Петербурге задержан уроженец Узбекистана, который изнасиловал таксистку.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мигранта в поселке Стрельна. Известно, что мужчину подозревают в изнасиловании таксистки. Об этом женщина смогла сообщить своим коллегам по радиосвязи.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, преступление было совершено около двух часов ночи 13 ноября. Таксист, который услышал о беде коллеги быстро сообщил об этом патрулирующему улицы наряду. Он рассказал, что 35-летняя коллега попала в беду, но перед тем, как исчезнуть с радаров, успела передать своё местоположение. Группа задержания отправилась к дому №3 в Тракторном переулке в Стрельне. Там гвардейцы обнаружили машину такси, которая врезалась в забор. Кроме того, рядом были обнаружены следы, которые указывали на то, что здесь происходила драка. 

В настоящее время установлено, что злоумышленник избил таксистку в автомобиле, после чего затащил ее в свою квартиру, где совершил над пострадавшей насильственные действия. Насильником оказался 33-летний мигрант, приехавший из Узбекистана в Петербург несколько лет назад. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". 

 

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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