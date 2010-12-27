В Петербурге задержали бизнесмена, который с помощью взятки хотел избежать возбуждения уголовного дела

За это он был готов заплатить 37 млн рублей.

В Петербурге задержали бизнесмена по фамилии Юнг, который был замешан в уголовном деле о взятке, сообщило ТАСС. Другими участниками преступления являются прокурор, следователь СК РФ и оперативник МВД.

Имя задержанного не раскрывается. Ранее стало известно, что бизнесмен хотел избежать уголовной ответственности и обратился к правоохранителям. Сотрудник СК РФ Алексей Шиманский придумал, как решить проблему и предложил оперуполномоченному Лисовому найти должностных лиц, которые помогут освободить Юнга от ответственности. Взятку оценили в 37 млн рублей. Лисовому удалось найти правоохранителей, которые согласились провернуть сделку.

Заместителя транспортного прокурора Петербурга Тимура Горного задержали 24 октября. Мужчина сообщил Шиманскому, что получил от своего посредника 19 млн рублей и договорился о встрече. Деньги, которые Горный передал Шиманскому, были по большей степени муляжом. После этого Горного задержали. Затем сумму передали Лисовому, который также был задержан.

Шиманского выпустили на свободу из зала суда, так как он обещал содействовать следствию.

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