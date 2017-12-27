Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге задержан молодой грузчик за развращение восьмиклассницы
Сегодня, 11:06
0
Shdaria
596

В Петербурге задержан молодой грузчик за развращение восьмиклассницы

0
 
 

В Петербурге задержали грузчика за совращение восьмиклассницы на протяжении нескольких месяцев.

Петербурженка обратилась в полицию с заявлением о совращении 14-летней школьницы. 52-летняя мать девочки рассказала, что молодой грузчик не раз совершал половой акт с несовершеннолетней.

Родительница заподозрила их половые отношения перед Рождеством. По ее словам грузчик был знакомый, он привозил в ее столовую продукты. Также мать уточнила, что савокупление происходило в квартиле молодого человека в период с июля по декабрь 2017 года.

 В отношении грузчика решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги: грузчик насиловал восьмиклассницу , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5