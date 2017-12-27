В Петербурге задержан молодой грузчик за развращение восьмиклассницы

В Петербурге задержали грузчика за совращение восьмиклассницы на протяжении нескольких месяцев.

Петербурженка обратилась в полицию с заявлением о совращении 14-летней школьницы. 52-летняя мать девочки рассказала, что молодой грузчик не раз совершал половой акт с несовершеннолетней.

Родительница заподозрила их половые отношения перед Рождеством. По ее словам грузчик был знакомый, он привозил в ее столовую продукты. Также мать уточнила, что савокупление происходило в квартиле молодого человека в период с июля по декабрь 2017 года.

В отношении грузчика решается вопрос о возбуждении уголовного дела.