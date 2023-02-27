Росгвардия в Петербурге поймала на Белорусской скрывавшегося гражданина Белоруссии

Росгвардейцы поймали 28-летнего гражданина соседнего государства на улице Белорусской.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали гражданина Беларуси, который числился в розыске на родине. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел вечером 9 марта у парадной жилого дома на улице Белорусской.

Правоохранители получили информацию, что рядом с домом находится молодой человек, разыскиваемый за уклонение от призыва на воинскую службу. В ноябре 2025 года он скрылся от местных правоохранительных органов. Установить его местонахождение удалось благодаря камерам видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, работающим в Петербурге.

Задержанного доставили в отделение полиции и уведомили инициатора розыска о его поимке.

Фото: Росгвардия