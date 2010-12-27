Женщины украли у пенсионерки 2 млн рублей под видом социальных работников

Неизвестные проникли в квартиру к 87-летней женщине.

Правоохранители задержали участницу крупной кражи у 87-летней петербурженки. Женщина подозревается в том, что украла у пенсионерки около 2 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Было установлено, что 11 октября две женщины представились работниками социальной службы и попали в квартиру к пожилой жительнице Петербурга на улице Кораблестроителей. После того, как неизвестные ушли, хозяйка квартиры обнаружила пропажу 2 тыс. долларов США и 6 тыс. евро. Деньги хранились в коробке из-под пылесоса. Также исчезли 1 млн 670 тыс. рублей, находившиеся в книге в шкафу.

Сотрудники полиции задержали 50-летнюю неработающую уроженку Ленобласти. В ходе обысков у нее дома обнаружили и изъяли более 80 тыс. рублей, 6 мобильных телефонов, 10 SIM-карт, обувь и верхнюю одежду, в которой она могла быть во время преступления.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Правоохранителям предстоит установить соучастников кражи, а также иные преступления задержанной.

Мошенницы попали на камеру видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.