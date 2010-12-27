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В аэропорту Пулково задержали Джек-Рассела-терьера
Сегодня, 12:56
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Shdaria
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В аэропорту Пулково задержали Джек-Рассела-терьера

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В Петербурге задержали щенка с хозяином, у которых были фальшивые документы.

В петербургском аэропорту задержали щенка породы Джек-Рассел-терьер. Задержание произошло в пограничном ветеринарном пункте "Пулково".

В ходе досмотра установилось, что щенок из Наро-Фоминска прибыл с липовыми документами. В них была информация о том, что собака в возрасте 2 лет, хотя на самом деле ей всего лишь 2 месяца. Кроме того, данные о хозяине собаки оказались тоже ненастоящими. 

Собака была отправлена в Петербург, ей предстоит вакцинация, после которой щенка поместят под карантин. В отношении хозяина собаки составлен административный протокол .

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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