В аэропорту Пулково задержали Джек-Рассела-терьера

В Петербурге задержали щенка с хозяином, у которых были фальшивые документы.

В петербургском аэропорту задержали щенка породы Джек-Рассел-терьер. Задержание произошло в пограничном ветеринарном пункте "Пулково".

В ходе досмотра установилось, что щенок из Наро-Фоминска прибыл с липовыми документами. В них была информация о том, что собака в возрасте 2 лет, хотя на самом деле ей всего лишь 2 месяца. Кроме того, данные о хозяине собаки оказались тоже ненастоящими.

Собака была отправлена в Петербург, ей предстоит вакцинация, после которой щенка поместят под карантин. В отношении хозяина собаки составлен административный протокол .