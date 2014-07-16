В Петербурге задержали поджигателя двух иномарок из Ленобласти

Подозреваемый был найден в Московском районе.

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Ленобласти, который подозревается поджоге двух авто на Авиационной улице в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Ночью среды, 24 июня, в дежурную часть поступил вызов о возгорании машины во дворе у дома №15. Полицесйские обнаружили на месте автомобили "Шкода-Октавия" и "Фольксваген-Туарег", которые частично обгорели.

Поджигателя задержали в 20.00 у дома №20 по Киевской улице. Оперативники возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти устанавливают детали столкновения двух питбайков под управлением несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV