В Ленобласти устанавливают детали столкновения двух питбайков под управлением несовершеннолетних

В результате ДТП несовершеннолетние c различными травмами в состоянии средней тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

В Ленобласти сотрудники полиции устанавливают детали столкновения двух питбайков под управлением несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Накануне в 20:48 на автодороге "Роговицы – Калитино" произошло столкновение движущихся в попутном направлении двух питбайков. За рулем находились 14-летний житель деревни Старые Раглицы Волосовского района и 15-летний житель деревни Лисино. Оба мотоцикла были без номерных знаков.

В результате ДТП несовершеннолетние c различными травмами в состоянии средней тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

Фото: Piter.tv