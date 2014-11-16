У отделения полиции на Маршала Новикова задержали неуравновешенную женщину, которая "готовила взрыв" здания

Поймали злоумышленницу недалеко от самого отдела полиции.

Петербургская полиция задержала местную жительницу, которая "готовила взрыв" в отделении полиции на улице Маршала Новикова. Как стало известно Piter.TV, именно такая угроза поступила в службу 112 поздним вечером 25 февраля.

Было установлено, что номер, с которого отправили смс-сообщение с угрозой, зарегистрирован на 36-летнюю петербурженку. Полиция выехала на место ее жительства, но обнаружила там только ее супруга: мужчина пояснил, что сейчас они с женой разводятся и она здесь не живет. Кроме того, выяснилось, что горожанка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В это время правоохранители проверили здание отдела и территорию рядом – нигде не нашли ничего опасного.

Через несколько часов у дома по соседству с "заминированным" отделом полиции задержали телефонную террористку. Неработающая женщина, как оказалось, была судима за фиктивную постановку мигрантов на учет. Возбуждено уголовное дело, петербурженку поместили в изолятор.

Фото: Piter.TV