В Петербурге задержали мужчину, угнавшего "Солярис"

Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неприятная ситуация произошла 13 апреля около 05:40 у одного из домов на улице Ярослава Гашека. Незнакомец проезжал в качестве пассажира в автомобиле Hyundai Solaris, под управлением гражданина 1989 года рождения.

Водитель остановил транспорт и вышел из салона, после чего попутчик пересел за управление и скрылся.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий правоохранители нашли иномарку у одного из домов на Пискаревском проспекте.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан.