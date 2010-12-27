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В Петербурге задержали группу карманников
Сегодня, 10:54
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Shdaria
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В Петербурге задержали группу карманников

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В Петербурге банда злоумышленников обокрали иностранных граждан.

Полиция Санкт-Петербурга задержали четырех мужчин, подозреваемых в серии краж у гостей Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД. 

В сообщении говорится, что злоумышленникам от 38 до 58 лет. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность мужчин к четырем эпизодам ограбления иностранцев. Уточняется, что преступления совершались в период с апреля по июнь 2018 года. В общей сложности банда карманников "заработала" 250 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная организованной группой". 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обчистили американского гостя на более 1 млн рублей

Теги: новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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