В Петербурге задержали группу карманников

В Петербурге банда злоумышленников обокрали иностранных граждан.

Полиция Санкт-Петербурга задержали четырех мужчин, подозреваемых в серии краж у гостей Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД.



В сообщении говорится, что злоумышленникам от 38 до 58 лет. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность мужчин к четырем эпизодам ограбления иностранцев. Уточняется, что преступления совершались в период с апреля по июнь 2018 года. В общей сложности банда карманников "заработала" 250 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная организованной группой".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обчистили американского гостя на более 1 млн рублей.