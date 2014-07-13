Накануне в Петербурге были задержаны двое уроженцев Азербайджана, подозреваемые в убийстве 42-летнего мужчины. Об этом пишет "Росбалт".
Тело погибшего было найдено 11 сентября недалеко от ресторана в Тбилиси (Грузия) в припаркованном автомобиле. Мужчина скончался от многочисленных пулевых ранений. Ранее погибший проживал в Петербурге и Москве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.
Сегодня, 19:21
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В Петербурге задержали двоих азербайджанцев, подозреваемых в расстреле мужчины
В Петербурге задержали двоих уроженцев Азербайджана, которых подозревают в убийстве 42-летнего мужчины.
Накануне в Петербурге были задержаны двое уроженцев Азербайджана, подозреваемые в убийстве 42-летнего мужчины. Об этом пишет "Росбалт".