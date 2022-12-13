В Петербурге задержали четверых подозреваемых по делу о ритуальном мошенничестве

От деятельности "лжеритуальщиков" пострадали более 20 человек.

В Петербурге полиция задержала четверых подозреваемых в мошенничестве на рынке ритуальных услуг. Об этом 15 февраля рассказали в Главке.

Так, полицейские провели обыски в девяти квартирах, двух частных домах и трёх офисных помещениях. У одного из задержанных нашли более 250 тыс. рублей, объяснить наличие которых он не смог.

Отмечается, что в операции приняли участие более 30 сотрудников экономической полиции, 13 следователей Главного следственного управления и 24 сотрудника ОМОН "Бастион". Установлено, что от деятельности "лжеритуальщиков" пострадали более 20 человек.

Фото: Piter.tv

